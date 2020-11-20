Азиатские фондовые биржи закрылись в основном в плюсе

Это связано с информацией о начале обсуждения нового пакета мер по стимулированию экономики в условиях пандемии COVID-19

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу закрылись преимущественно ростом после подъема на биржах США днем ранее.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,4%, до 3 377,73 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,6%, до 2 289,51 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,4%, до 26 451,54 пункта. Японский Nikkei 225 снизился на 0,42%, до 25527,37 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,24%, до 2 553,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — опустился на 0,12%, до 6 539,2 пункта.

Участники рынка, отмечают эксперты, положительно восприняли информацию о том, что законодатели в США могут начать обсуждение нового пакета мер по стимулированию экономики в условиях пандемии COVID-19. Рост котировок на биржах Шанхая и Шэньчжэнь также отмечен на фоне сохранения Народным банком Китая годовой процентной ставки для первоклассных заемщиков (LPR) на уровне 3,85%. Этот показатель центробанк удерживает уже семь месяцев подряд.

Между тем, давление на настроение трейдеров в Японии оказала ситуация с коронавирусом в стране, где, по данным на четверг, вторые сутки подряд фиксировали свыше 2 тысяч новых случаев COVID-19.

"Основное внимание уделяется возобновлению распространения коронавируса (в Японии). Рынок акций вырос до довольно хорошего уровня, теперь есть стимул немного зафиксировать прибыль", — сказал агентству Reuters главный стратег Monex Securities Такаси Хироки (Takashi Hiroki). Днями ранее индекс Nikkei 225 несколько сессий подряд достигал максимального уровня на закрытии торгов с 1991 года.