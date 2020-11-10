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Азиатские биржи закрылись ростом на надеждах на вакцину от коронавируса

Азиатские биржи закрылись ростом на надеждах на вакцину от коронавируса Давление на инвесторов в Китае оказала макростатистика, которая показала, что инфляция в Китае в сентябре в годовом выражении составила 0,5%
Финансы
10 ноября 2020 г. 13:31
Азиатские биржи закрылись ростом на надеждах на вакцину от коронавируса

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме бирж материкового Китая, во вторник закрылись ростом на оптимизме вокруг разработки вакцины от COVID-19.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,4%, до 3 360,15 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,05%, до 2 308,85 пункта. Гонконгский Hang Seng Index вырос на 1,1%, до 2 6301,48 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,23%, до 2452,83 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,26%, до 24 905,59 пункта, а австралийский S&P/ASX 200 — на 0,66%, до 6 340,5 пункта.

В целом во вторник на азиатских рынках преобладали оптимистичные настроения. Основным драйвером риска стали новости о вакцине от коронавируса, появившиеся в понедельник. Компания BioNTech сообщила, что вакцина, разработанная ею совместно с Pfizer, в ходе испытаний показала более чем 90-процентную эффективность в предотвращении заражения COVID-19.

Аналитики отмечают, что новости о вакцине придали значительный стимул инвесторам, которые уже были готовы к активным покупкам после того, как сообщения СМИ о победе Джо Байдена на выборах в США уменьшили неопределенность на торговых площадках.

"Рассеяние тумана вокруг выборов позволило вновь сосредоточить внимание на основных рыночных принципах, и последние новости о вакцине предполагают, что возвращение к нормальной жизни должно произойти раньше", — отметила агентству France Presse старший стратег по международным инвестициям Principal Global Investors в Лондоне Сима Шах (Seema Shah).

Давление на инвесторов в Китае тем временем оказала макростатистика, которая показала, что инфляция в Китае в сентябре в годовом выражении составила 0,5%. Аналитики же ждали роста потребительских цен на 0,8%.

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