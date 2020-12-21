О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азиатские биржи торгуются разнонаправленно на неопределенности по COVID

Азиатские биржи торгуются разнонаправленно на неопределенности по COVID Трейдеры обеспокоены новостями о новой мутации коронавируса, обнаруженной в Великобритании
Финансы
21 декабря 2020 г. 09:58
Азиатские биржи торгуются разнонаправленно на неопределенности по COVID

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник торгуются без единой динамики на противоречивом новостном фоне, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, с одной стороны, рынки обеспокоены новостями о новой мутации коронавируса, с другой – по-прежнему позитивно оценивают перспективы по вакцинам.

По состоянию на 8.55 (по бакинскому времени) индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,58% — до 3 414,72 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,34%, до 2 292,95 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,21% — до 26 444,19 пункта, южнокорейский KOSPI поднимался на 0,01% — до 2 772,53 пункта, австралийский S&P/ASX 200 уменьшался на 0,17% — до 6 664,3 пункта, японский Nikkei 225 снижался на 0,36% — до 26 668,06 пункта.

Трейдеры обеспокоены новостями о новой мутации коронавируса, обнаруженной в Великобритании. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. В связи с этим многие страны уже ограничили транспортное сообщение с королевством.

Рост числа заражений в мире также продолжает пугать рынки. По данным ВОЗ, число зараженных в мире за все время пандемии превысило 75 миллионов. Близкий к рекордному суточный рост заражений наблюдается в США, а также Южной Корее.

Вместе с этим позитивным фактором остаются новости по вакцинам. В США и Великобритании уже идет вакцинация. Регулятор ЕС перенес на 6 января рассмотрение разрешения на вакцину Moderna. При этом регулятор намерен 21 декабря провести совещание для выдачи разрешения на продажу в ЕС вакцины Pfizer и BioNTech.

Рынки обратили внимание и на новости из США. Партии в конгрессе достигли соглашения по 900-миллиардному пакету помощи экономике. Избранный президент Джо Байден заявил, что 900-миллиардный пакет недостаточен, но является "хорошим началом".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Самое важное

МИД Азербайджана выразил протест резолюциям парламента Нидерландов
МИД Азербайджана выразил протест резолюциям парламента Нидерландов
20 декабря 2020 г. 17:44
Фото года: сестра целует руку погибшего брата-шехида
ФотоФото года: сестра целует руку погибшего брата-шехида
19 декабря 2020 г. 13:15
За нарушение карантина оштрафованы 2 655 человек
За нарушение карантина оштрафованы 2 655 человек
19 декабря 2020 г. 11:59
В Шуше погиб российский офицер
В Шуше погиб российский офицер
18 декабря 2020 г. 22:42
Сколько должностных лиц нарушили карантинный режим в Азербайджане?
Сколько должностных лиц нарушили карантинный режим в Азербайджане?
18 декабря 2020 г. 15:54
Начались работы по созданию топографической карты Шуши
Начались работы по созданию топографической карты Шуши
18 декабря 2020 г. 14:43
Президент: Вакцинация от COVID-19 будет добровольной и за счет государства
Президент: Вакцинация от COVID-19 будет добровольной и за счет государства
18 декабря 2020 г. 13:22
Кабмин Азербайджана о деятельности кафе и ресторанов
Кабмин Азербайджана о деятельности кафе и ресторанов
18 декабря 2020 г. 12:47
В Азербайджане повысили штрафы за нарушение противоэпидемического режима
В Азербайджане повысили штрафы за нарушение противоэпидемического режима
18 декабря 2020 г. 12:29
Хулуси Акар: Наши сотрудники готовы отправиться в Азербайджан
Хулуси Акар: Наши сотрудники готовы отправиться в Азербайджан
18 декабря 2020 г. 11:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi