Лицензия Azersigorta по ОСАГО будет сегодня восстановлена

Азербайджанская государственная страховая компания "Azersigorta" прокомментировала решение Палаты надзора за финансовыми рынками по ограничению ее деятельности.

Как сообщил Report заместитель председателя компании Афтандил Гаджиев, недочеты, на которые указала Палата, уже устранены. "Открытым остался вопрос права подписи страховых агентов, которые сотрудничают с компанией. Мы предоставили необходимую информацию Бюро обязательного страхования (ISB), и сегодня полностью планируем восстановить деятельность по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств", - сказал он.

Согласно сообщению Палаты, ввиду того, что Azersigorta не выполнила обязательные к исполнению указания касательно устранения нарушений требований Гражданского кодекса, законов "О страховой деятельности" и "Об обязательным страховании" при заключении договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств, решением правления Палаты надзора за финансовыми рынками лицензия на данный вид страховой деятельности была аннулирована до устранения недочетов.