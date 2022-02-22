О нас
Аудио новости

"Azersığorta" начала ощущать влияние сокращения полномочий

"Azersığorta" начала ощущать влияние сокращения полномочий Государственная страховая коммерческая компания ("Azersığorta") ощутила влияние Указа президента Ильхама Алиева "О некоторых мерах по совершенствованию управления в сфере государственного обязательного личного страхования", подписанного 18 мая прош
Финансы
22 февраля 2022 г. 14:02
Azersığorta начала ощущать влияние сокращения полномочий

Из-за того, что полномочия Государственной страховой коммерческой компании ("Azersığorta") в области государственного обязательного личного страхования жизни и здоровья сотрудников ряда госструктур перешли к Минтруда и социальной защиты населения, в январе этого года сборы компании были на 68% меньше, чем за аналогичный период прошлого года - 827 тыс. манатов, а выплаты на 87,1% меньше - 1,996 млн манатов.

Однако за последний год государственной компании все же удалось сократить свои убытки. Если в январе 2021 года выплаты страховщика превышали сборы в 6 раз, то в январе 2022 года - в 2,4 раза.

Report напоминает, что в соответствии с Указом президента Ильхама Алиева "О некоторых мерах по совершенствованию управления в сфере государственного обязательного личного страхования", подписанного 18 мая прошлого года, регистрацию страхователей и застрахованных лиц на основании сведений, предоставленных страхователями, контроль за уплатой страхователем страховых взносов страховщику, выдачу страховых выплат в области государственного обязательного личного страхования, создание и увеличение страховых резервов, и прочую работу в области государственного обязательного личного страхования с 1 января осуществляет Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) при министерстве труда и социальной защиты населения.

Отметим, что "Azərsığorta" была создана в 1991 году и является единственной страховой компанией, представленной во всех городах и регионах страны. Ее уставной капитал составляет 9 млн манатов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке “Azərsığorta” səlahiyyətlərinin azaldılmasının təsirini hiss etməyə başlayıb

Самое важное

Лавров: На Каспийском саммите примут хороший пакет документов
Лавров: На Каспийском саммите примут хороший пакет документов
22 февраля 2022 г. 14:41
Эрдоган назвал неприемлемым решение России признать ДНР и ЛНР
Эрдоган назвал неприемлемым решение России признать "ДНР" и "ЛНР"
22 февраля 2022 г. 14:36
Информационное агентство Report удостоено награды Генпрокуратуры
ФотоИнформационное агентство Report удостоено награды Генпрокуратуры
22 февраля 2022 г. 11:33
Президенты Азербайджана и России подпишут декларацию о союзническом взаимодействии
Президенты Азербайджана и России подпишут декларацию о союзническом взаимодействии
21 февраля 2022 г. 16:32
Обнародован график приема граждан на март
Обнародован график приема граждан на март
21 февраля 2022 г. 16:03
Президент дал поручения по интенсивному ведению переговоров по соглашению о сотрудничестве с ЕС
Президент дал поручения по интенсивному ведению переговоров по соглашению о сотрудничестве с ЕС
21 февраля 2022 г. 13:02
Минуло пять лет с назначения Мехрибан Алиевой на пост Первого вице-президента Азербайджана
Минуло пять лет с назначения Мехрибан Алиевой на пост Первого вице-президента Азербайджана
21 февраля 2022 г. 00:00
Председатель парламента Молдовы отправляется с визитом в Баку
Председатель парламента Молдовы отправляется с визитом в Баку
20 февраля 2022 г. 19:48
Начальник Генштаба Азербайджанской армии провел внезапную проверку ВМС
ФотоНачальник Генштаба Азербайджанской армии провел внезапную проверку ВМС
19 февраля 2022 г. 11:09
Позиции Азербайджана были обстреляны в направлении Товузского района
Позиции Азербайджана были обстреляны в направлении Товузского района
18 февраля 2022 г. 23:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi