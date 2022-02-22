"Azersığorta" начала ощущать влияние сокращения полномочий

Государственная страховая коммерческая компания ("Azersığorta") ощутила влияние Указа президента Ильхама Алиева "О некоторых мерах по совершенствованию управления в сфере государственного обязательного личного страхования", подписанного 18 мая прош

Из-за того, что полномочия Государственной страховой коммерческой компании ("Azersığorta") в области государственного обязательного личного страхования жизни и здоровья сотрудников ряда госструктур перешли к Минтруда и социальной защиты населения, в январе этого года сборы компании были на 68% меньше, чем за аналогичный период прошлого года - 827 тыс. манатов, а выплаты на 87,1% меньше - 1,996 млн манатов.

Однако за последний год государственной компании все же удалось сократить свои убытки. Если в январе 2021 года выплаты страховщика превышали сборы в 6 раз, то в январе 2022 года - в 2,4 раза.

Report напоминает, что в соответствии с Указом президента Ильхама Алиева "О некоторых мерах по совершенствованию управления в сфере государственного обязательного личного страхования", подписанного 18 мая прошлого года, регистрацию страхователей и застрахованных лиц на основании сведений, предоставленных страхователями, контроль за уплатой страхователем страховых взносов страховщику, выдачу страховых выплат в области государственного обязательного личного страхования, создание и увеличение страховых резервов, и прочую работу в области государственного обязательного личного страхования с 1 января осуществляет Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) при министерстве труда и социальной защиты населения.

Отметим, что "Azərsığorta" была создана в 1991 году и является единственной страховой компанией, представленной во всех городах и регионах страны. Ее уставной капитал составляет 9 млн манатов.