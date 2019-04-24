​"Азерпочт" выплатил 7 млн манатов компенсаций по долларовым кредитам

ООО "Азерпочт" при министерстве транспорта, связи и высоких технологий за 2 дня (22-23 апреля) выплатило компенсацию в размере 6 580 842 манатов 24 012 клиентам небанковских кредитных организаций и находящихся в процессе ликвидации банков.

Об этом сообщила Report руководитель отдела по связям с общественностью компании Гюнель Гезалова.

По ее словам, это клиенты, которым полагается менее 500 манатов. Платежи были произведены в 1 497 почтовых отделениях.

"После 1 мая клиентам начнется выдача компенсаций в размере более 500 манатов. Они смогут получить деньги в безналичной форме (на карте) в 77 почтовых отделениях", - сказала представитель "Азерпочт".