"Азерпочт" вновь вышел на прибыль

ООО “Азерпочт”, принадлежащее Министерству цифрового развития и транспорта, завершило 2022 год с чистой прибылью в 4,336 млн манатов. В то время как в 2021 году чистый убыток компании составил 5,439 млн манатов.

ООО “Азерпочт”, принадлежащее Министерству цифрового развития и транспорта, завершило 2022 год с чистой прибылью в 4,336 млн манатов. В то время как в 2021 году чистый убыток компании составил 5,439 млн манатов.

Как сообщает Report, в прошлом году доходы ”Азерпочт“ от почтовых услуг составили 20,355 млн манатов (на 12,9% больше, чем годом ранее), доходы от финансовых услуг - 23,25 млн манатов (на 91,6% больше), доходы от других услуг-11,28 млн манатов (на 10,7% больше), операционные расходы составили 26,494 млн манатов (на 9,8% больше), общие и административные расходы составили - 23,258 млн манатов (на 18,8% больше).

На 1 января этого года активы “Азерпочт” составляли 624,008 млн манатов, что на 43,7% больше, чем год назад. За отчетный период обязательства компании выросли на 48% - до 574,011 млн манатов, а балансовый капитал увеличился на 7,2% - до 49,997 млн манатов.