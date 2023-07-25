"Азерпочт" обнародовал финансовые результаты за полугодие

В первом полугодии этого года ООО "Азерпочт", принадлежащее Министерству цифрового развития и транспорта, получило операционную прибыль в размере 4,2 млн манатов и чистую прибыль в размере 2,3 млн манатов.

В первом полугодии этого года ООО "Азерпочт", принадлежащее Министерству цифрового развития и транспорта, получило операционную прибыль в размере 4,2 млн манатов и чистую прибыль в размере 2,3 млн манатов.

Как передает Report, об этом на брифинге заявил председатель правления компании Афган Джалилов.

По его словам, доходы "Азерпочт" за отчетный период составили 33 млн манатов - на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а расходы увеличились на 16% - до 31 млн манатов.

"55% роста расходов пришлось на заработную плату. Эти расходы выросли на 15% за последний год. Причина в том, что с этого года минимальная заработная плата в стране была увеличена с 300 до 345 манатов. Бонусный план по увеличению ежемесячных доходов сотрудников ”Азерпочт", поставленный в качестве цели на 2023 год, уже реализован, и только в первом квартале зарплата 540 человек была увеличена до 500 манатов", - сказал А.Джалилов.