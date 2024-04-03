"Азерпочт" и Национальный депозитарный центр подписали меморандум о сотрудничестве

ООО "Азерпочт", принадлежащий Министерству цифрового развития и транспорта, и Национальный депозитарный центр (НДЦ) подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Документ предусматривает сотрудничество в области оказания почтовых и финансовых услуг, поддержку при организации услуг, предоставляемых НДЦ в регионах, реализацию совместных проектов в рамках социального развития регионов, а также обмен информацией.

Благодаря сотрудничеству клиенты НДЦ смогут осуществлять финансовые операции на местах через почтовые отделения "Азерпочт" по всей стране.