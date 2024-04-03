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"Азерпочт" и Национальный депозитарный центр подписали меморандум о сотрудничестве

"Азерпочт" и Национальный депозитарный центр подписали меморандум о сотрудничестве
Финансы
3 апреля 2024 г. 12:22
Азерпочт и Национальный депозитарный центр подписали меморандум о сотрудничестве

ООО "Азерпочт", принадлежащий Министерству цифрового развития и транспорта, и Национальный депозитарный центр (НДЦ) подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Документ предусматривает сотрудничество в области оказания почтовых и финансовых услуг, поддержку при организации услуг, предоставляемых НДЦ в регионах, реализацию совместных проектов в рамках социального развития регионов, а также обмен информацией.

Благодаря сотрудничеству клиенты НДЦ смогут осуществлять финансовые операции на местах через почтовые отделения "Азерпочт" по всей стране.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Azərpoçt”la Milli Depozit Mərkəzi arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

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