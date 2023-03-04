"Азерландшафт" выбирает аудитора

ОАО "Озеленение и ландшафтное устройство Азербайджана" при министерстве экологии и природных ресурсов (ОАО "Азерландшафт") объявило запрос котировок на проведение аудита финансовой отчетности за 2022 год и предоставление независимого аудиторского заключен

ОАО "Озеленение и ландшафтное устройство Азербайджана" при министерстве экологии и природных ресурсов (ОАО "Азерландшафт") объявило запрос котировок на проведение аудита финансовой отчетности за 2022 год и предоставление независимого аудиторского заключения в соответствии с международными стандартами аудита.

Как сообщает Report, плата за участие в котировочном запросе составляет 100 манатов.

Желающие принять участие в котировочном запросе могут представить свои заявки до 18:00 28 марта по адресу акционерного общества: город Баку, проспект Нобеля, 61.

Предложения будут рассмотрены 29 марта в 11:00 по тому же адресу.