"Азеркосмос" выбрал страховщика для спутника Azerspace-2

Космическое агентство Азербайджанской Республики ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта ("Азеркосмос") подвело итоги открытого тендера на страхование телекоммуникационного спутника Azerspace-2 стоимостью 81 млн долларов США.

Космическое агентство Азербайджанской Республики ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта подвело итоги открытого тендера на страхование телекоммуникационного спутника Azerspace-2 стоимостью 81 млн долларов США.

Как сообщает Report, победителем тендера стало ОАО PAŞA Sığorta.

Компании-победителю будет выплачено 1,581 млн манатов. Страховой договор будет действовать до 25 сентября следующего года.

Напомним, что спутник Azerspace-2 был запущен на околоземную орбиту в 2018 году. Срок его эксплуатации составляет 15 лет.