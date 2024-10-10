О нас

"Азеркосмос" выбрал страховщика для спутника Azerspace-2  

"Азеркосмос" выбрал страховщика для спутника Azerspace-2   Космическое агентство Азербайджанской Республики ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта ("Азеркосмос") подвело итоги открытого тендера на страхование телекоммуникационного спутника Azerspace-2 стоимостью 81 млн долларов США.
Финансы
10 октября 2024 г. 17:27
Азеркосмос выбрал страховщика для спутника Azerspace-2  

Космическое агентство Азербайджанской Республики ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта подвело итоги открытого тендера на страхование телекоммуникационного спутника Azerspace-2 стоимостью 81 млн долларов США.

Как сообщает Report, победителем тендера стало ОАО PAŞA Sığorta.

Компании-победителю будет выплачено 1,581 млн манатов. Страховой договор будет действовать до 25 сентября следующего года.

Напомним, что спутник Azerspace-2 был запущен на околоземную орбиту в 2018 году. Срок его эксплуатации составляет 15 лет.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке "Azərkosmos" “Azerspace-2” peyki üçün sığortaçı seçib

Самое читаемое

В Азербайджане начиная с вечера завтрашнего дня снизится температура воздуха
В Азербайджане начиная с вечера завтрашнего дня снизится температура воздуха
7 октября 2024 г. 17:26
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 30 градусов
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 30 градусов
9 октября 2024 г. 13:17
Министр: Узбекистан в будущем планирует построить крупную АЭС
Министр: Узбекистан в будущем планирует построить крупную АЭС
7 октября 2024 г. 12:10
Футболист Реала Карвахаль получил травму крестообразной связки колена
Футболист "Реала" Карвахаль получил травму крестообразной связки колена
6 октября 2024 г. 09:21
Мероприятия в Азербайджане в рамках COP29 будут переводиться на шесть языков
Мероприятия в Азербайджане в рамках COP29 будут переводиться на шесть языков
7 октября 2024 г. 14:33
В Азербайджане в связи с ветром объявлено желтое предупреждение
В Азербайджане в связи с ветром объявлено желтое предупреждение
7 октября 2024 г. 16:41
В Азербайджане в связи с ожидаемым сильным ветром объявлено желтое предупреждение
В Азербайджане в связи с ожидаемым сильным ветром объявлено желтое предупреждение
6 октября 2024 г. 14:22
Пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшерону будут выплачены завтра
Пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшерону будут выплачены завтра
9 октября 2024 г. 11:21
Завтра в Баку будет до 26 градусов тепла
Завтра в Баку будет до 26 градусов тепла
8 октября 2024 г. 12:40
Элин Сулейманов ответил на необоснованные обвинения, направленные против Азербайджана
Элин Сулейманов ответил на необоснованные обвинения, направленные против Азербайджана
7 октября 2024 г. 08:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi