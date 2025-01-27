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"Азеркосмос" выбирает страховщика

"Азеркосмос" выбирает страховщика Космическое агентство Азербайджана (Азеркосмос) при Министерстве цифрового развития и транспорта объявило открытый тендер на добровольное медицинское страхование 240 сотрудников.
Финансы
27 января 2025 г. 10:25
Азеркосмос выбирает страховщика

Космическое агентство Азербайджана ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта объявило открытый тендер на добровольное медицинское страхование 240 сотрудников.

Как сообщает Report, стоимость участия в тендере составляет 250 манатов.

Претенденты могут представить свои предложения до 19 февраля в административное здание "Азеркосмос" по адресу: город Баку, Насиминский район, улица Узеира Гаджибейли, 72.

Предложения будут рассмотрены 19 февраля в 08:00 по указанному адресу.

В прошлом году победителем данного тендера стало ОАО "Азербайджанское промышленное страхование". Компании было выплачено 84,5 тыс. манатов.

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