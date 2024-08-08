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"Азеркосмос" выбирает страховщика для спутника Azerspace-2

"Азеркосмос" выбирает страховщика для спутника Azerspace-2 Космическое агентство Азербайджанской Республики ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта объявило открытый тендер на страхование телекоммуникационного спутника Azerspace-2 стоимостью 81 млн долларов США.
Финансы
8 августа 2024 г. 12:11
Азеркосмос выбирает страховщика для спутника Azerspace-2

Космическое агентство Азербайджанской Республики ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта объявило открытый тендер на страхование телекоммуникационного спутника Azerspace-2 стоимостью 81 млн долларов США.

Как сообщает Report, стоимость участия в тендере составляет 1 000 манатов.

Претенденты могут подать предложения до 6 сентября в административное здание "Азеркосмоса" по адресу: город Баку, улица Узеира Гаджибейли, 72.

Предложения будут рассмотрены 6 сентября в 13:00 по указанному адресу.

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Версия на азербайджанском языке "Azərkosmos" “Azerspace-2” peyki üçün sığortaçı seçir

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