"Азеркосмос" выбирает страховщика для спутника Azerspace-2

Космическое агентство Азербайджанской Республики ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта объявило открытый тендер на страхование телекоммуникационного спутника Azerspace-2 стоимостью 81 млн долларов США.

Космическое агентство Азербайджанской Республики ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта объявило открытый тендер на страхование телекоммуникационного спутника Azerspace-2 стоимостью 81 млн долларов США.

Как сообщает Report, стоимость участия в тендере составляет 1 000 манатов.

Претенденты могут подать предложения до 6 сентября в административное здание "Азеркосмоса" по адресу: город Баку, улица Узеира Гаджибейли, 72.

Предложения будут рассмотрены 6 сентября в 13:00 по указанному адресу.