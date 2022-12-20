"Азеркосмос" выбирает очередного страховщика

Космическое агентство ("Азеркосмос") при министерстве цифрового развития и транспорта объявило открытый тендер на страхование сроком на 1 год спутника "Azerspace-1" стоимостью 80 млн долларов США.

Космическое агентство ("Азеркосмос") при министерстве цифрового развития и транспорта объявило открытый тендер на страхование сроком на 1 год спутника "Azerspace-1" стоимостью 80 млн долларов США.

Как передает Report, плата за участие в тендере составляет 450 манатов.

Претенденты могут представить предварительные документы до 15:00 12 января, а тендерное предложение и банковское обеспечение до 1% от его стоимости - до 15:00 23 января, в административное здание агентства, расположенное по адресу: город Баку, Сабаильский район, ул. Узеира Гаджибейли, 72.

Предложения будут рассмотрены 24 января в 15:00 по указанному адресу.

Победившая компания должна будет оказывать страховые услуги с 1 февраля будущего года сроком на один год.