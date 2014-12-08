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    ​"Азеркосмос" увеличил уставный капитал на 60%

    Зарегистрирован проспект новой эмиссии акций ОАО ​Азеркосмос в размере 23,6 млн. манатов

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Госкомитет по ценным бумагам Азербайджана зарегистрировал проспект эмиссии простых именных документарных акций ОАО "Азеркосмос". Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении Бакинской фондовой биржи. 

    Общий объем эмиссий, состоящих из 1 180 530 акций с номинальной стоимостью в 20 манатов, составил 23 610 600 манатов. В качестве андеррайтера размещения эмиссий выступит ООО "PSG- Broker".

    В результате полного размещения данной эмиссии уставный капитал ОАО "Азеркосмос" увеличится на 59% и составит 63,611 млн. манатов. 

    Отметим, что  ОАО "Азеркосмос"  полностью принадлежит государству, в качестве акционера выступает Государственный комитет по имущественным вопросам.

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