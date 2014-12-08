​"Азеркосмос" увеличил уставный капитал на 60%

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Госкомитет по ценным бумагам Азербайджана зарегистрировал проспект эмиссии простых именных документарных акций ОАО "Азеркосмос". Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении Бакинской фондовой биржи.

Общий объем эмиссий, состоящих из 1 180 530 акций с номинальной стоимостью в 20 манатов, составил 23 610 600 манатов. В качестве андеррайтера размещения эмиссий выступит ООО "PSG- Broker".

В результате полного размещения данной эмиссии уставный капитал ОАО "Азеркосмос" увеличится на 59% и составит 63,611 млн. манатов.

Отметим, что ОАО "Азеркосмос" полностью принадлежит государству, в качестве акционера выступает Государственный комитет по имущественным вопросам.