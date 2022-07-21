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"Азерконтракт" выбирает аудитора

"Азерконтракт" выбирает аудитора ОАО "Государственная контрактная корпорация Азерконтракт" (Azərkontrakt) объявила открытый тендер на проведение в соответствии с международными стандартами аудита финансовой отчетности на 2021-2022 гг.
Финансы
21 июля 2022 г. 09:35
Азерконтракт выбирает аудитора

ОАО "Государственная контрактная корпорация Азерконтракт" (Azərkontrakt) объявила открытый тендер на проведение в соответствии с международными стандартами аудита финансовой отчетности на 2021-2022 гг.

Как сообщает Report, стоимость участия в тендере составляет 250 манатов.

Кандидаты могут подать предварительные документы до 11:00 10 августа, а тендерное предложение и банковское обеспечение до 1% от его стоимости - до 18:00 18 августа, в административное здание, расположенное по адресу: город Баку, Ясамальский район, улица Шафаата Мехтиева, 83/23.

Предложения будут рассматриваться по указанному адресу в 11:00 19 августа.

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Версия на азербайджанском языке "Azərkontrakt" auditor seçir

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