Azеrkontrakt увеличил чистую прибыль на 77%

ОАО Azеrkontrakt завершило 2022 год с чистой прибылью в 148,104 млн манатов.

ОАО Azеrkontrakt завершило 2022 год с чистой прибылью в 148,104 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность Акционерного общества, это на 77,4% больше, чем в 2021 году.

В прошлом году доходы Azеrkontrakt от продажи природного газа составили 1 млрд 674,715 млн манатов (на 39,6% больше, чем годом ранее), себестоимость продаж - 1 млрд 408,609 млн манатов (на 37,3% больше), транспортные расходы - 74,646 млн манатов (на 25,7% больше), затраты на закачку газа в подземные хранилища - 13,678 млн манатов (на 11,3% меньше), процентные доходы - 1,361 млн манатов, процентные расходы - 825 тыс. манатов (на 10,7% больше), прочие расходы - 1,378 млн манатов (в 3,7 раза больше).

На 1 января этого года активы компании составили 572,701 млн манатов, что примерно на 59,8% больше, чем годом ранее. За отчетный период обязательства компании выросли на 24,1% - до 341,092 млн манатов, а балансовый капитал увеличился в 2,8 раза - до 231,609 млн манатов.

Azеrkontrakt был создан в 1997 году. Его уставный капитал составляет 13,539 млн манатов.