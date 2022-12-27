Azеrkontrakt привлек около 100 млн манатов кредитов в местных банках

В 2021 году Государственная контрактная корпорация – ОАО Azеrkontrakt привлекло около 55 млн долларов США или 93,684 млн манатов кредитов в местных банках под гарантии Министерства финансов.

В 2021 году Государственная контрактная корпорация – ОАО Azеrkontrakt привлекло около 55 млн долларов США или 93,684 млн манатов кредитов в местных банках под гарантии Министерства финансов.

Как сообщает Report со ссылкой на корпорацию, долг был привлечен под 1% годовых.

По информации, 40,88 млн манатов были получены от ОАО "Международный банк Азербайджана", еще 40,88 млн манатов - от ОАО Kapital Bank, а 11,924 млн манатов - от ОАО Azer-Türk Bank.

Azеrkontrakt был создан в 1997 году. Его уставный капитал составляет 13,539 млн манатов.