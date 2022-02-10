«Азерхалча»: Нарушения были при предыдущем руководстве

Осуществляемые в 2021 году контрольные мероприятия, о которых сегодня сообщила Службой государственного финансового контроля министерства финансов, охватывают период с 1 января 2015 года по 3 июля 2020 года.

Осуществляемые в 2021 году контрольные мероприятия, о которых сегодня сообщила Службой государственного финансового контроля министерства финансов, охватывают период с 1 января 2015 года по 3 июля 2020 года.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении «Азерхалча» в связи с обнародованной Министерством финансов информацией об обнаружении фактов хищения в организации.

Упомянутые в отчете Минфина нежелательные случаи, связанные с ОАО "Азерхалча", имели место при предыдущем управлении.

Напомним, что на основании собранных по делу доказательств Видади Мурадову было предъявлено обвинение по статьям 179.4, 213.3, 308.2 и 313 УК АР, по решению суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.