О нас
Report Georgia
Аудио новости

«Азерхалча»: Нарушения были при предыдущем руководстве

«Азерхалча»: Нарушения были при предыдущем руководстве Осуществляемые в 2021 году контрольные мероприятия, о которых сегодня сообщила Службой государственного финансового контроля министерства финансов, охватывают период с 1 января 2015 года по 3 июля 2020 года.
Финансы
10 февраля 2022 г. 21:58
«Азерхалча»: Нарушения были при предыдущем руководстве

Осуществляемые в 2021 году контрольные мероприятия, о которых сегодня сообщила Службой государственного финансового контроля министерства финансов, охватывают период с 1 января 2015 года по 3 июля 2020 года.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении «Азерхалча» в связи с обнародованной Министерством финансов информацией об обнаружении фактов хищения в организации.

Упомянутые в отчете Минфина нежелательные случаи, связанные с ОАО "Азерхалча", имели место при предыдущем управлении.

Напомним, что на основании собранных по делу доказательств Видади Мурадову было предъявлено обвинение по статьям 179.4, 213.3, 308.2 и 313 УК АР, по решению суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке “Azərxalça”: Qanun pozuntuları keçmiş rəhbərlik dövründə baş verib

Самое читаемое

В Азербайджане увеличилась сумма пенсионного капитала
В Азербайджане увеличилась сумма пенсионного капитала
5 февраля 2022 г. 11:17
Минтруда внесло ясность в вопрос пенсионного капитала умершего человека
Минтруда внесло ясность в вопрос пенсионного капитала умершего человека
4 февраля 2022 г. 12:26
Госкомитет взял под контроль семью, в которой мать оставляла малолетнего без присмотра
Госкомитет взял под контроль семью, в которой мать оставляла малолетнего без присмотра
4 февраля 2022 г. 12:40
Распоряжение о выплате 200 манатов охватит 1,1 млн пенсионеров
Распоряжение о выплате 200 манатов охватит 1,1 млн пенсионеров
8 февраля 2022 г. 12:44
Что будет с ценами на услуги такси в Азербайджане?
Что будет с ценами на услуги такси в Азербайджане?
9 февраля 2022 г. 15:42
Готовится план развития Национальной обсерватории по вопросам рынка труда и соцзащиты
Готовится план развития Национальной обсерватории по вопросам рынка труда и соцзащиты
4 февраля 2022 г. 12:08
В Баку введут новые нормативы по работе такси
В Баку введут новые нормативы по работе такси
7 февраля 2022 г. 13:37
Пенсионерам будет выплачена материальная помощь в размере 200 манатов 
Пенсионерам будет выплачена материальная помощь в размере 200 манатов 
8 февраля 2022 г. 12:28
Восстановят ли трамвайное сообщение в Баку?
Восстановят ли трамвайное сообщение в Баку?
8 февраля 2022 г. 18:10
Стал известен процент индексации трудовых пенсий в Азербайджане
Стал известен процент индексации трудовых пенсий в Азербайджане
8 февраля 2022 г. 13:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi