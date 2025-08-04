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AzerGold завершил процесс увеличения капитала в 4,5 раза

AzerGold завершил процесс увеличения капитала в 4,5 раза 15:35
Финансы
4 августа 2025 г. 15:53
AzerGold завершил процесс увеличения капитала в 4,5 раза

ЗАО "AzerGold" увеличил уставный капитал на 216,3 млн манатов (в 4,5 раза), с 62 млн до 278,3 млн манатов.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Согласно информации, увеличение капитала произошло за счет повышения номинальной стоимости акций общества, находящихся в обращении.

Так номинал акции увеличен с 31 до 139,15 маната за ценную бумагу.

В обращении находятся 2 млн акций акционерного общества.

Напомним, что "AzerGold" создан в 2016 году распоряжением президента Ильхама Алиева от 11 февраля 2015 года. Основная деятельность общества — изучение, исследование, разведка, управление месторождениями цветных и черных металлов, их добыча, переработка и продажа, применение новых технологий в этой области, модернизация материально-технической базы и ее эффективное использование, а также выполнение других работ, связанных с развитием данной отрасли.

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Версия на английском языке AzerGold completes process of increasing its capital by 4.5 times
Версия на азербайджанском языке "AzerGold" kapital artımını yekunlaşdırıb

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