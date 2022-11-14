AzerGold завершил полугодие с чистой прибылью в 11 млн долларов

ЗАО AzerGold завершило I полугодие текущего года с чистой прибылью в размере 11,216 млн долларов США. В аналогичном периоде прошлого года прибыль АО составила 12,746 млн долларов.

ЗАО AzerGold завершило I полугодие текущего года с чистой прибылью в размере 11,216 млн долларов США. В аналогичном периоде прошлого года прибыль АО составила 12,746 млн долларов.

Как сообщает Report, в январе-июне доходы AzerGold от продаж (основные операционные доходы) составила 48,102 млн долларов (на 1,3% больше, чем за тот же период прошлого года), себестоимость продаж (основные операционные расходы) - 26,789 млн долларов (на 11,7% меньше), общие и административные расходы - 7,559 млн долларов (на 94,4% больше), прочие операционные расходы - 66 тыс. долларов (в 2,7 раза меньше), прочие доходы составили 1,077 млн долларов (в 12,8 раза больше), процентные расходы - 400 тыс. долларов (не изменились), а выплаты подоходного налога - 3,148 млн долларов (не изменились).

По состоянию на 1 июля этого года активы AzerGold составляли 289,818 млн долларов, что на 85,2% больше, чем годом ранее. Обязательства акционерного общества за отчетный период выросли на 23,1% - до 45,265 млн долларов, балансовый капитал увеличился в 2 раза - до 244,553 млн долларов.

Напомним, что AzerGold был создан в 2016 году распоряжением президента Ильхама Алиева от 11 февраля 2015 года. Его уставный капитал составляет 36 471 млн долларов.