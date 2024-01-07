AzerGold выпустит новые облигации на 20 млн долларов

ЗАО AzerGold готовится разместить на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) новые облигации на сумму 20 млн долларов США.

ЗАО AzerGold готовится разместить на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) новые облигации на сумму 20 млн долларов США.

Как сообщает Report, речь идет о 200 000 облигаций номинальной стоимостью 100 долларов каждая.

Ценные бумаги будут размещены методом публичного предложения. Срок их обращения, годовая доходность и частота выплаты процентов пока неизвестны.

Напомним, что срок обращения процентных, необеспеченных, бездокументарных, именных облигаций AzerGold на сумму 20 млн долларов США, выпущенных в обращение в 2020 году, истек в сентябре прошлого года. Их годовая доходность составила 4%. Проценты выплачивались ежеквартально, и за это время держатели облигаций получили процентный доход в размере 2,4 млн долларов США. Эта сумма и основные средства были переведены на счета держателей облигаций. Таким образом, было завершено распределение средств между инвесторами на общую сумму 22,4 млн долларов США. Андеррайтером процесса выступило ЗАО "Инвестиционная компания PASHA Capital".