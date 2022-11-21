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Azercosmos выбирает страховщика

Azercosmos выбирает страховщика Космическое агентство (Azercosmos) при Министерстве цифрового развития и транспорта объявило открытый тендер на страхование спутника Azersky
Финансы
21 ноября 2022 г. 10:14
Azercosmos выбирает страховщика

Космическое агентство (Azercosmos) при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана объявило открытый тендер на страхование спутника Azersky.

Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок, плата за участие в тендере составляет 450 манатов.

Претенденты могут представить предварительные документы до 13:00 9 декабря, а тендерное предложение и банковское обеспечение до 1% от его стоимости - до 13:00 19 декабря, в административное здание агентства, расположенное по адресу: город Баку, Сабаильский район, ул. Узеира Гаджибейли, 72.

Предложения будут рассмотрены 20 декабря в 13:00 по указанному адресу.

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