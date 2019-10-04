Азербайджанское кредитное бюро готовится запустить услугу массовых запросов

ООО "Азербайджанское кредитное бюро" (AKБ) запустит услугу массовых запросов к концу этого года.

Как сообщает Report, об этом сказал директор компании Эльчин Хабибов на 6-ой Ярмарке инвесторов "Микрофинансирование на распутье: устойчивое развитие в цифровую эру" в Баку.

По его словам, новая услуга позволит кредитным организациям одновременно направлять в бюро 5-10 тыс. запросов.

Хабибов также сказал, что все услуги организации полностью оцифрованы.

"За первые восемь месяцев этого года в АКБ поступило около 1,9 млн скоринговых заявок на оценку. Это на 61,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - добавил директор.

Напомним, что АКБ создан 15 января прошлого года. Его уставный капитал составляет 2 млн манатов. Акционерами бюро являются 8 банков (по 12,5%) - Международный банк Азербайджана, Bank Respublika, Xalq Bank, Kapital Bank, Pasha Bank, Rabitabank, Unibank и Ziraat Bank (Azerbaijan).