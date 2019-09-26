​Азербайджанское кредитное бюро запустит новую услугу в следующем году

ООО "Азербайджанское кредитное бюро" (АКБ) реализует проект по внедрению новой услуги скоринга.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление компании.

С этой целью 1 августа было подписано соглашение о сотрудничестве с турецкой Kredi Kayıt Bürosu. В сентябре началась совместная работа.

Новая услуга скоринга будет доступна с апреля 2020 года и предусматривает разработку и внедрение индивидуальных рейтингов на основе анализа собранной о заемщике информации и изучении его поведения. Проект поможет упростить процедуры оценки в кредитных организациях, сэкономить операционные расходы, снизить кредитные риски и укрепить финансовую дисциплину заемщиков. Эта услуга будет доступна не только для всех членов АКБ, но и субъектов кредитных историй.

Напомним, что АКБ создан 15 января прошлого года. Его уставный капитал составляет 2 млн манатов. Акционерами бюро являются 8 банков (по 12,5%) - Международный банк Азербайджана, Bank Respublika, Xalq Bank, Kapital Bank, Pasha Bank, Rabitabank, Unibank и Ziraat Bank (Azerbaijan).

Kredi Kayıt Bürosu основан в 1995 году 9 ведущими турецкими банками. Модели скоринга, которые успешно применяются на турецком рынке, разрабатываются командой данного бюро.