Азербайджанский TuranBank и ЕБРР подписали соглашение

Между азербайджанским TuranBank и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в рамках “Программы технического сотрудничества по увеличению потенциала посреднического финансирования» подписано соглашение.

Как передает Report со ссылкой на сообщение банка, TuranBank получит техническую помощь в направлении увеличения потенциала финансирования субъектов микро, малого и среднего бизнеса.

В соответствии с соглашением, со стороны компании по бизнес и финансовой консультации банку будет оказываться необходимая поддержка для финансирования упомянутых субъектов. Данная поддержка, предоставляемая ЕБРР, имеет целью способствовать укреплению кредитного потенциала TuranBank, улучшению его организационной структуры, применению информационных систем управления и разработке маркетинговой стратегии для осуществления финансирования представителей бизнеса.

Для реализации программы технической помощи была создана рабочая группа и утвержден соответствующий план работы.

Реализация программы начнется с января 2020 года и продолжится в течение года.