Азербайджанский ипотечный фонд увеличил активы

Совокупные активы Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АФКГФ) на 1 января 2020 года составили 1 406,159 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет фонда, это на 10,15% больше по сравнению с показателем на 1 января прошлого года. Доля ипотечных кредитов, выданных по линии фонда, составляет 998,079 млн манатов. Кредитный портфель фонда в 2019 году увеличился на 11,5%.

В 2019 году процентные доходы фонда составили 44,963 млн манатов (-6,3%), процентные расходы - 18,827 млн манатов (+8,1%), убыток от обесценения - 455 тыс. манатов (-56,2%), комиссионные расходы - 1,137 млн манатов (доходы в прошлом году), другие доходы - 1,293 млн манатов (-11,3%), расходы на человеческие ресурсы - 4,344 млн манатов (+21,8%), административные и пр. расходы - 2,852 млн манатов (+61%).

Общие обязательства фонда за отчетный период увеличились на 1,4% и составили 754,278 млн манатов, в том числе долговые обязательства - на 5,4% - до 728,92 млн манатов. Балансовый капитал фонда вырос на 22,4% - до 651,781 млн манатов, в том числе уставный капитал увеличился на 21,5%, составив 566 млн манатов.

(АФКГФ) завершил 2019 год с прибылью в 18,641 млн манатов, что на 3,5% меньше показателя 2018 года.