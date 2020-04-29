Азербайджанский банк о влиянии пандемии на заемщиков

ОАО Yelo Bank предоставляет отсрочку в выплате основной суммы по кредитам клиентов, которые имеют проблемы с их погашением в связи с влиянием пандемии COVID-2019 на их деятельность.

Как передаёт Report, об этом сказал в ходе брифинга председатель правления азербайджанского ОАО Yelo Bank Николоз Шургаиа.

"Проблем с обслуживанием кредитов у розничных клиентов меньше вопреки ожиданиям, нежели у бизнес-сектора. В частности, они имеют место у туристического сектора и в других отраслях, которые отмечены правительством Азербайджана как наиболее пострадавшие из-за пандемии", - сказал глава банка.

По его словам, учитывая сложившуюся ситуацию банк идёт навстречу должникам, отсрочив при необходимости выплаты по основной сумме кредита на 3 месяца, сохранив при этом процентные выплаты: "Одному крупному клиенту банка на период март-май платежи были сокращены даже 4 раза",- сказал Шургаиа.