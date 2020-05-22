​Азербайджанские банки увеличили куплю-продажу наличной валюты

Объем операций на рынке безналичной валюты в январе-марте составил 7,7 млрд в долларовом эквиваленте, увеличившись на 26,1% к прошлому году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на обзор денежной политики Центробанка Азербайджана (ЦБА).

За отчетный период 87,7% операций в данном сегменте рынка осуществлено в долларах США и 12,3% - в других валютах.

На межбанковском валютном рынке (МВР) осуществлено 43,1%, на внутрибанковском валютном рынке (ВВР) – 56,9% безналичных валютных операций.

На МВР 99% операций осуществлено в долларах, 0,8% - евро, 0,2% - других валютах. Валютные операции проводились в основном на платформе Bloomberg.

Объем валютных операций на ВВР составил 4,4 млрд в долларовом эквиваленте, из них 79,2% - операции с долларом. В этом сегменте 91,6% валютных операций пришлись на операции с юридическими лицами.

Объем сделок по купле-продаже наличной инвалюты банками за отчетный период возрос на 60,8% и составил 2,2 млрд в долларовом эквиваленте. Из них 2 млрд или 89,7% операций пришлось на операции с долларом.