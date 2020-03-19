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Азербайджанские банки не будут работать в праздничные дни

​Азербайджанские банки не будут работать в праздничные дни

© Report

В рамках борьбы с коронавирусом (COVID-19) и в целях минимизации прямых контактов при оказании банковских услуг в Азербайджане местные банки не будут функционировать в дни празднования Новруз байрамы (20-28 марта нерабочие дни).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

При этом в целях обеспечения бесперебойности импорта и экспорта юридические лица смогут выполнять операции, связанные с расчетами, налогами, пошлинами и другими государственными платежами в электронном виде.

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