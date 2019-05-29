Азербайджанские банки против снижения их роли в государственной ипотечной программе

Банки заинтересованы в увеличении лимитов по линии Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ), учитывая большую востребованность на ипотечные кредиты в стране.

Как сообщил на пресс-конференции председатель правления банка ВТБ (Азербайджан) Евгений Кирин, темпы ипотечного кредитования в этом году достаточно высокие и те годовые лимиты, которые установлены фондом, у некоторых банков будут исчерпаны в ближайшее время.

«Для каждого банка устанавливается индивидуальный лимит, для банка ВТБ - 10 млн манатов. Мы как ВТБ (Азербайджан) заинтересованы в наращивании этого лимита вдвое и более раз», - сказал Кирин.

Кроме того, в настоящее время наблюдается изменение роли банков в системе кредитования в рамках государственной ипотечной программы.

«В настоящее время АИКГФ больше усилий прилагает для работы c собственными силами. Снижая объемы кредитования через банки, в данный момент фонд в большей степени концентрирует силы на работе с заемщиками. Он самостоятельно кредитует клиентов и обсуждаются варианты использования лизинга в кредитовании населения. Но на мой взгляд это лишь повод для некоего симбиоза. Наряду с лизингом целесообразно продолжать сотрудничество и с банками, как с агентами, которые выдают ипотеку, потому что это повышает доступность для населения данного продукта», - отметил глава банка, объяснив это наличием большого количества у банков офисов продаж.

Банки, по его словам, располагают клиентской базой, соответственно количество клиентов, которые могут воспользоваться ипотекой значительно увеличится.

«Мы понимаем, что продукт Ипотечного фонда является ключевым и основным и он определяет рынок – его объемы и тренды. Поэтому нам хотелось, чтобы банки по-прежнему оставались партнерами. Это будет выгодно для государственной ипотечной программы, в плане масштабов. Банки заинтересованы в этом, так как по ипотеке очень низкий уровень просрочки. Кроме того, в банках формируется определенный опыт и навыки по ипотечному кредитованию, который в последующем может быть взят за основу для разработки и внедрения собственной коммерческой ипотеки. Как только фондирование позволит сравниться с государственной ипотекой, это неизбежно произойдет, но это вопрос времени», - считает Кирин.

Сегодня государственная ипотечная программа значительно выигрывает по условиям и эти кредиты очень выгодны для заемщиков, нежели в рамках собственных ипотечных программ банков.

«Поэтому если проанализировать портфель выданных ипотечных кредитов, то там доминируют кредиты, выданные в рамках госпрограммы. Пока банкам крайне сложно создать продукт, который сможет конкурировать. Очень большая разница в процентной ставке, мы к этому будем идти по мере стабилизации ситуации с процентами. Поэтому я считаю, что ставки по депозитам должны снизиться, хотя и вкладчикам это и невыгодно, но это вопрос баланса. Если у нас будут доступные источники финансирования, дешевое фондирование, то возможно со временем мы создадим продукт, который сможет конкурировать по процентным ставкам с государственным ипотечным кредитом», - подчеркнул банкир.

Он также выразил уверенность в том, что, как и в России средний срок погашения ипотеки [при сроке выдачи ее на 25-30 лет] и в Азербайджане достигнет 7 лет.

Илаха Мамедли