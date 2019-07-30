Всемирный банк осенью определится с формой поддержки проекта самозанятости в Азербайджане - ЭКСКЛЮЗИВ

Осенью Всемирный банк (ВБ) определится с проектом, который окажет содействие расширению программы самозанятости в Азербайджане, и с формой поддержки его реализации. Об этом сообщили Report в бакинском представительстве ВБ.

«Правительство Азербайджана направило запрос Всемирному банку на участие в проекте поддержки занятости в стране. На сегодня по этому проекту в стране побывала пока первая оценочная миссия, поэтому еще рано говорить в рамках каких проектов ВБ может оказать поддержку в реализации программы самозанятости», - сказали в представительстве.

В офисе ВБ также отметили, что в настоящее время рассматриваются различные варианты поддержки. «Банк может поддержать проект как кредитом, технической помощью, так и на уровне консультаций», - подчеркнули в представительстве, заметив, что условия ВБ являются приемлемыми, и они позволяют профинансировать даже социальные проекты.

Отметим, что Азербайджан уже давно не имеет доступ к льготным кредитам ВБ по линии Международной ассоциации развития, а привлекает кредитные ресурсы в соответствии с условиями Международного банка реконструкции и развития.

«Азербайджан не получает средства МАР, но в то же время условия кредитования выгодны, чем у других финансовых институтов», - отметили в представительстве.

Напомним, что программа самозанятости реализуется на основе распоряжения Президента Азербайджана Ильхама Алиева "О дополнительных мерах по обеспечению самозанятости населения" от 2016 года. Программа способствует повышению производительности труда и экономической активности населения, увеличению семейных доходов, созданию дополнительных рабочих мест, а также росту числа налогоплательщиков и выплат по социальному страхованию.

Как заявил ранее министр труда и соцзащиты населения Сахиль Бабаев, программа самозанятости в 2020 году в Азербайджане может охватить более 60 тыс человек и способствовать созданию 15 тыс микрохозяйств. По его словам, в 2020 году за счет Фонда страхования безработицы к программе самозанятости планируется привлечь 7 тыс семей, а за счет финансирования Всемирного банка еще 7-8 тыс семей.

В рамках совместного проекта с ВБ предусматривается изучение передового международного опыта в этой сфере, повышение потенциала профессиональных центров обучения при министерстве и т.д.

В 2018 году программа охватила 6 тыс семей, в 2019 году охватит 8-10 тыс семей.

За период сотрудничества Группа ВБ в целом выделила Азербайджану кредиты на реализацию свыше 50 проектов в стране на сумму свыше трех миллиардов долларов. В настоящее время реализуются еще семь проектов на сумму около 1,5 миллиарда долларов. Помимо кредитов, в 1995-2014 годах ВБ выделил Азербайджану 45 грантов на общую сумму 41,586 миллиона долларов.