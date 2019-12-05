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Самир Шарифов: Азербайджан выделит 7 млн долларов для участия в качестве донора ряда международных организаций

Азербайджан выделит 7 млн долларов для участия в качестве донора

По поручению президента Ильхама Алиева Азербайджан в будущем году выступит в качестве страны-донора в ряде международных организаций. 

Как передает Report, об этом сказал министр финансов Самир Шарифов на мероприятии по случаю 20-летия сотрудничества Азиатского банка развития с Азербайджаном. 

"Это вклад Азербайджана в международное развитие", - сказал министр. 

По его словам, Азербайджан, в частности, будет участвовать в качестве донора в Азиатском фонде развития при АБР.

Как сообщил Report Самир Шарифов, в госбюджете 2020-го года для участия в трёх международных организациях заложено 7 млн долларов. 

"Для участия в Европейском банке реконструкции и развития будет выделено 2 млн долларов, в Азиатском фонде развития - 2 млн долларов, в Международной ассоциации развития - 3 млн долларов", - сказал министр.

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