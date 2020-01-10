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В Азербайджане выделено 269 млн манатов на реструктуризацию проблемных кредитов

​Азербайджан выделил 269 млн манатов на реструктуризацию кредитов

В соответствии с Указом президента Ильхама Алиева "О дополнительных мерах по урегулированию проблемных кредитов физических лиц", гражданам, ранее взявшим долларовые кредиты, выплачены компенсации в размере 645 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Центробанка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов на встрече с предпринимателями.

"Кроме того, 269 млн манатов выделено на реструктуризацию проблемных кредитов под 1% годовых сроком на 5 лет", - сказал он.

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