В Азербайджане выделено 269 млн манатов на реструктуризацию проблемных кредитов

В соответствии с Указом президента Ильхама Алиева "О дополнительных мерах по урегулированию проблемных кредитов физических лиц", гражданам, ранее взявшим долларовые кредиты, выплачены компенсации в размере 645 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Центробанка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов на встрече с предпринимателями.

"Кроме того, 269 млн манатов выделено на реструктуризацию проблемных кредитов под 1% годовых сроком на 5 лет", - сказал он.