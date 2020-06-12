Инвестиции из Азербайджана в Кыргызстан в 2019 году в 6 раз превысили объем оттока

За 2019 год объем прямых иностранных инвестиций из Азербайджана в Кыргызстан составил 778,1 тыс. долларов США, что на 21,6% больше уровня 2018 года.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, такие данные приводятся в материалах Министерства экономики КР.

"Объем оттока иностранных инвестиций из Кыргызстана в Азербайджан в 2019 году составил 121,5 тыс. долларов США", - говорится в сообщении.



В Кыргызстане зарегистрировано 114 совместных кыргызско-азербайджанских предприятий, большинство из которых занимаются строительством жилых и нежилых зданий, оптовой торговлей неспециализированными товарами и производством различных видов продукции широкого потребления.

Товарооборот между Кыргызстаном и Азербайджаном в 2019 году составил 6,1 млн долларов США. По данным ведомства, в 2019 году товарооборот между странами увеличился на 31,4% по сравнению с показателем 2018 года. В 2018 году товарооборот между странами составлял 4,7 млн долларов США.



Объем экспорта из КР в Азербайджан в 2019 году составил 4 млн доллара США, что в 2 раза больше уровня 2018 года. В 2018 году экспорт составлял 1,9 млн долларов США.



Объем импорта из Азербайджана в КР за 2019 год составил 2,2 млн доллара США, что на 22% меньше уровня 2018 года. В 2018 году импорт составлял 2,8 млн долларов США.