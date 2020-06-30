​Азербайджан сократил экспорт ненефтяной продукции на 9%

В январе-мае этого года Азербайджан экспортировал ненефтяную продукцию на 721 млн долларов США, что на 8,9% меньше аналогичного показателя за прошлый год.

Как сообщает Report, об этом говорится в июньском "Обзоре экспорта", опубликованном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

За отчетный период продукция ненефтяного сектора в основном, экспортировалась в Россию - 271 млн долларов США, Турцию – 144,3 млн долларов США, Швейцарию - 71,5 млн долларов США, Грузию – 70,5 млн долларов США, Китай - 23,6 млн долларов США.

Объем ненефтяного экспорта в Россию в годовом сравнении увеличился на 3,6%, Швейцарию - 26%, Китай - 40,3%.

Первое место в структуре экспорта товаров ненефтяного сектора занимают помидоры (123,1 млн долларов США), 2-е место - золото (64,7 млн долларов США) и 3-е место – очищенный фундук (51 млн долларов США).

В мае стоимость ненефтяного экспорта составила 172,6 млн долларов США (на 17,8% меньше). Больше всего ненефтяной продукции экспортировалось в Россию (84,8 млн долл.), Швейцарию (23 млн долл.), Турцию (22,2 млн долл.), Грузию (11,7 млн долл.), и Китай (5,4 млн долл. США).

Отметим, что за первые 5 месяцев этого года Азербайджан осуществил экспорт на 6,9 млрд долларов США.