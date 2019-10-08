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Азербайджан сможет предотвращать утечку прибыли транснациональных компаний в другие страны

​Азербайджан сможет предотвращать утечку прибыли транснациональных ком

Азербайджан пока не является полноправным участником проекта размывания налоговой базы и перемещения прибыли для стран Евразии (BEPS).

Как сообщает Report, об этом рассказал журналистам заместитель министра налогов Илькин Велиев.

По его словам, Министерство налогов в настоящее время находится в процессе подписания соглашений с соответствующими европейскими странами для реализации проекта.

"Кроме того, за последние два года в налоговое законодательство Азербайджана были добавлены новые положения. В целом, мы выполнили некоторые из 15 требований BEPS. Иногда транснациональные компании перенаправляют свою прибыль в другую страну. Обмениваясь информацией и контролируя ценообразование, можно будет взимать налог с прибыли в той стране, где они находятся, в том числе в Азербайджане", - сказал замминистра.

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