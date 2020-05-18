Вюсал Гасымлы: Азербайджан продемонстрирует V-образный экономический рост

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По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), в этом году мировая экономика сократится на 3%. Практически во всех странах уже началась рецессия, и МВФ ожидает, что экономический спад для стран-экспортеров нефти и газа Ближнего Востока и Центральной Азии, с которым можно сравнивать Азербайджан, составит 3,9%. В этом случае экономика Азербайджана откатится до отрицательных значений – примерно -2,2%.

Как сообщает Report, об этом в интервью Real TV рассказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) Вюсал Гасымлы.

По его словам, в сравнении с другими странами Азербайджан более эффективно боролся с коронавирусом: "Азербайджан, в целом, является одной из трех стран, применивших наиболее эффективный способ борьбы с коронавирусной пандемией, из 11 стран-экспортеров нефти и газа Ближнего Востока и Центральной Азии".

Исполнительный директор отметил, что, по мнению международных авторитетных структур, включая МВФ и АБР, азербайджанская экономика менее подвергнется рецессии, чем другие: "На сегодняшний день выделяют виды экономического роста в условиях борьбы с пандемией, которые обозначаются латинскими буквами. К примеру, буква U – спад, адаптация и восстановление экономики, L – спад и частичная адаптация, W - зигзагообразная динамика экономического роста. Наиболее желательный вид развития обозначен буквой V – спад и резкий подъем. По прогнозам МВФ и АБР, Азербайджан продемонстрирует V-образный экономический рост.

По словам Гасымлы, Азербайджан выделил на борьбу с пандемией 3,5 млрд манатов, что равно 4,3% ВВП Азербайджана. Он также подчеркнул, что это собственные ресурсы страны, в то время как более 100 стран мира обратились к МВФ, АБР, EBRD, Всемирному банку и другим финансовым институтам за помощью.