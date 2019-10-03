Азербайджан предлагает два варианта внедрения исламского банкинга

В настоящее время предлагается два варианта внедрения исламского банкинга в Азербайджане.

Об этом Report сообщил представитель группы Исламского банка развития в Азербайджане Тамерлан Тагиев.

Он подчеркнул, что Исламский банк развития в 2017 году выделил правительству грант в размере 200 тыс. долларов на внедрение исламского банкинга в стране: "Проект может быть продолжен. Агентство развития малого и среднего бизнеса при министерстве экономики является исполнительным органом проекта. К настоящему времени проделана определенная работа, привлечен консорциум IFAAS и EKVITA. Его задачей является изучение местного законодательства и предоставление соответствующих рекомендаций в будущем. Предлагается два варианта – подготовка отдельного законодательства для внедрения исламского банкинга или же внесение изменений в действующее законодательство, создав тем самым возможности для представления основных продуктов исламского банкинга. Это может стать реальностью благодаря открытию окон исламского банкинга в действующих банках".

"Консорциум, как ожидается, внесет ряд предложений в этом году", - сказал представитель группы ИБР в Азербайджане.

Тагиев отметил, что исламский банкинг является необходимым механизмом для внедрения альтернативных финансовых механизмов.