Азербайджан потратил 95% средств в рамках Документа о партнерстве с ООН

На реализацию совместных проектов между ООН и Азербайджаном в 2018 году потрачено 4 998 519 долларов.

Как сообщает Report, средства направлены в рамках первого стратегического направления на основе "Рамочного документа о партнерстве между ООН и Азербайджаном на 2016-2020 годы".

Выступая на совещании координационного комитета по данному документу, министр экономики Шахин Мустафаев сообщил, что в рамках документа, охватывающего 3 стратегических направления, планируется выделить 71,9 млн долларов. На сегодняшний день потрачено 68,2 млн долларов или 95% данных средств", - сказал Мустафаев.