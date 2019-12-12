Азербайджан отказался от кредита ВБ

Правительство Азербайджана отказалось от использования оставшейся части кредита на проект улучшения благосостояния вынужденных переселенцев в стране (IDP Living Standards and Livelihoods), в связи с чем дата завершения проекта перенесена с 31 декабря 2020 года на конец этого года.

Как сообщили Report во Всемирном банке, по запросу азербайджанской стороны банк аннулировал выплату 51,196 млн долларов - неиспользованную часть кредита.

«Финансирование дальнейших работ после приостановки проекта будут осуществляться за счет средств государственного бюджета Азербайджана», - сказали в банке.

Отметим, что правительство Азербайджана еще в январе 2019 года обратилось к ВБ с просьбой о приостановке проекта и возвращении оставшейся суммы кредита. За это время Всемирный банк уточнял объем работ, которые должны были быть завершены в рамках займа с учетом ожидаемого аннулирования части кредита.

«Таким образом, из кредита в 66,7 млн долларов, предусмотренных для финансирования четырех компонентов проекта, было использовано 15,504 млн долларов», - сообщил источник.

В рамках реструктуризации кредита объем каждого компонента был пересмотрен следующим образом: на первый компонент «Микропроекты» из предусмотренных 16,5 млн долларов выделены 3,51 млн долларов, на второй компонент «Ремонт жилья и социально-экономическая инфраструктура для поселений вынужденных переселенцев» объем финансирования уменьшен с 22,53 млн долларов до 1,85 млн долларов, на третий компонент «Поддержка средств существования» - с 20 млн до 5,9 млн долларов и на четвертый компонент «Управление проектом, поддержка внедрения и наращивание потенциала» - с 7,5 млн до 2,67 млн долларов.

Эти кредитные ресурсы ВБ в рамках дополнительного финансирования проекта IDP были выделены Азербайджану в середине 2016 года. Всего с 2001 года ВБ выделил три кредита на общую сумму 128,2 млн долларов на улучшение условий жизни и повышение доходов свыше 500 тысяч вынужденных переселенцев в Азербайджане.