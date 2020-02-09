Министр: Азербайджан не потратит слишком много средств на рост капитала МБРР

Азербайджану не придется тратить слишком много средств на участие в повышении капитала Международного банка реконструкции и развития (МБРР), входящего в группу Всемирного банка.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр финансов Самир Шарифов.

"Наблюдательный совет банка периодически принимает решение о росте капитала. Последнее такое решение было принято в прошлом году. Согласно решению, государства-члены должны подписаться на новые акции. Если какая-либо страна этого не делает, ее доля в банке распределяется среди других участников. Президент страны принял соответствующие решения для сохранения права голоса Азербайджана в МБРР, мне и министру юстиции предоставлены полномочия. Азербайджану не придется тратить слишком много средств на наращивание капитала. Подписка на новые акции в международном финансовом институте осуществляется двумя способами. По одному из них, выплачивается около 10% суммы, а в счет оставшейся приобретаются векселя. Поэтому большой финансовой нагрузки не будет", - сказал министр.