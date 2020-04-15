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Азербайджан не обратился за помощью к МВФ и Всемирному банку

​Азербайджан не обратился за помощью к МВФ и Всемирному банку

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев

«Ведущие международные финансовые структуры уже отмечают, что кризис, который может возникнуть и возникает в связи с пандемией, будет тяжелее кризиса 2008-2009 годов. Об этом заявило руководство Международного валютного фонда».

Как сообщает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на совещании в формате видеоконференции, посвященной социально-экономическим итогам первого квартала 2020 года.

«В то же время мы знаем, что более 150 стран обратились за помощью в Международный валютный фонд и Всемирный банк. То есть, абсолютное большинство мирового сообщества уже ощущает необходимость в помощи и обратилось за ней. Азербайджана в этом списке нет. Считаю, что мы с честью выйдем из этой ситуации – я в этом уверен, - и это еще раз покажет, что все наши шаги продуманные и отвечают интересам народа и государства», - сказал глава государства.

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