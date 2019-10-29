Азербайджан лидер среди стран СНГ по индексу глобальной конкурентоспособности талантов

Азербайджан продвинулся на 14 ступеней в "Индексе глобальной конкурентоспособности талантов 2019" и занял 43-е место среди 125 стран, став лидером на постсоветском пространстве, за исключением стран Балтии.

Как сообщил Report исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вусал Гасымлы, Россия занимает в рейтинге 49-е место, а Казахстан - 57-е место.

"Азербайджан располагался на 71-ой строчке в этом индексе в 2015-2016 годах, 66-ом в 2017 году и 57-ом в 2018 году. По данному индексу Азербайджан вошел в тройку стран с более высоким средним доходом и стал седьмым среди стран Западной Азии и Северной Африки ", - сказал Гасымлы.

"Индекс глобальной конкурентоспособности талантов 2019" составлен ведущей бизнес-школой INSEAD совместно с компаниями Adecco Group и Tata Communications. В нем оцениваются возможности стран и городов по развитию человеческого капитала и их способности привлекать талантливых работников. Глобальный индекс рассчитывается на основании шести параметров: условия на рынке труда, шансы для карьерного роста, возможности работодателей привлекать таланты со всего мира, способности удерживать персонал, производственные навыки сотрудников, уровень образования и навыков сотрудников.