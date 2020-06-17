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Азербайджан и Катар создадут совместную экономическую и торговую комиссию

​Азербайджан и Катар создадут совместную экономическую и торговую коми

© Report

Азербайджан и Катар хотели бы продолжить развивать и укреплять двусторонние связи во всех сферах, особенно в экономическом, коммерческом и инвестиционном секторах.

Как сообщает Report, об этом в интервью Eurasia Diary заявил посол Катара в Азербайджане Фейсал бин Абдулла Аль-Ханзаб.

Он отметил, что для изучения имеющихся возможностей и проведения регулярных встреч для достижения поставленных целей между правительствами Катара и Азербайджана планируется создание совместной экономической, торговой и технической комиссии:

"Мы считаем, что это приведет к росту инвестиций и товарооборота между странами. В частности, обе страны пытаются диверсифицировать свою экономику, опирающуюся в основном на нефтегазовую промышленность, и цены в этой области не всегда зависят от международной ситуации", - рассказал посол.

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