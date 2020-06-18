Азербайджан и ЧБТР обсудили расширение сотрудничества в банковской сфере

Сегодня состоялось 22-е ежегодное заседание Совета руководителей Черноморского банка торговли и развития. В заседании, прошедшем в формате видеоконференции, принял участие член Совета руководителей ЧБТР от Азербайджана, министр финансов Азербайджанской Республики Самир Шарифов.

Об этом Report сообщили в Министерстве финансов.

Президент банка Дмитрий Панкин представил годовой отчет за 2019 год, по которому состоялись обсуждения. Выступивший на обсуждениях Самир Шарифов положительно оценил деятельность банка в 2019 году, отметив, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с ЧБТР, а стратегия банка по Азербайджану, охватывающая 2019-2022 годы, вносит важный вклад в развитие этого сотрудничества. Министр отметил, что ЧБТР был первым международным финансовым институтом, который в прошлом году разместил ценные бумаги в местной валюте в стране.

С.Шарифов заявил, что Азербайджан, как страна-учредитель, и впредь будет поддерживать деятельность ЧБТР.

Затем был представлен ряд презентаций, отражающих деятельность банка за 2019 год, утверждены финансовые и аудиторские отчеты банка за прошлый год, приняты решения о направлении чистой прибыли, полученной в 2019 году, на увеличение капитала банка.

На заседании также были затронуты такие вопросы, как поддержка стран-членов в преодолении социально-экономических последствий пандемии коронавируса, бюджет банка на 2020 год, дальнейшее расширение имеющихся возможностей и потенциала в банковской и бизнес-сфере, более активное кредитование малого и среднего предпринимательства.