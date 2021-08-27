О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджану может быть предложено участие в докапитализации ЧБТР

Азербайджану может быть предложено участие в докапитализации ЧБТР Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) на следующем заседании Совета директоров в сентябре предложит своим странам-членам добавить 250 млн евро к его капиталу для увеличения возможностей и эффективности банка.
Финансы
27 августа 2021 г. 18:53
Азербайджану может быть предложено участие в докапитализации ЧБТР

Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) на ближайшем заседании совета директоров 1 сентября предложит странам членам довнести в его капитал EUR250 млн для увеличения возможностей и эффективности банка.

Как передает Report, об этом президент ЧБТР Дмитрий Панкин сказал на встрече с журналистами в Салониках.

«Такая докапитализация покажет рейтинговым агентствам, что страны-члены готовы помочь и поддержать банк», - сказал Панкин.

По его словам, докапитализация увеличивает шансы на повышение рейтинга, который достаточно долгое время находится на уровне "A-" с позитивным прогнозом.

Президент банка добавил, что при нынешнем капитале ЧБТР его портфель проектов в 2,3 млрд евро также близок к потолку, который составляет около 2,6 млрд евро.

Панкин отметил, что ЧБТР, как и любой другой подобный банк развития, был бы рад увеличению капитала и на большую сумму - 3-4 млрд евро, что позволило бы ему участвовать и проектах с участием в капитале компаний, однако понимает сложности стран-членов с их дефицитными бюджетами.

Как уточнили агентству в банке, в настоящее время заявленный капитал банка (authorized share capital) составляет 3,45 млрд евро, подписной (subscribed) - 2,289 млрд евро, а оплаченный (paid-in) - 0,687 млрд евро. Докапитализация на 250 млн евро, в случае одобрения советом директоров, будет означать перевод из подписного капитала в оплаченный в течение восьми лет. Для Украины это будет означать уплату ежегодно около 5 млн евро.

ЧБТР - международная организация, объединяющая 11 государств Организации Черноморского экономического сотрудничества. Доли Турции, России и Греции в столице составляют по 16,5%, Румынии - 14%, Украины и Болгарии - по 13,5%, Азербайджана - 5%, Албании - 2%, Армении - 1%, Грузии и Молдовы - по 0,5%. Банк нацелен на развитие экономического сотрудничества, торговли и сотрудничества стран Черноморского региона. Уставный капитал банка составляет 3,45 миллиарда евро, а его долгосрочные кредитные рейтинги - «A-» от S&P и «A2» от Moody's.

Отметим, что портфель банка в Азербайджане по 37 проектам составляет 482 млн евро.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijan may take part in BSTDB recapitalization

Самое читаемое

Арестован зять народного артиста Алима Гасымова 
Арестован зять народного артиста Алима Гасымова 
24 августа 2021 г. 15:48
Оглашено число заразившихся COVID-19 в Азербайджане за сутки
Оглашено число заразившихся COVID-19 в Азербайджане за сутки
23 августа 2021 г. 19:58
Названа причина роста числа случаев заражения коронавирусом в Азербайджане
Названа причина роста числа случаев заражения коронавирусом в Азербайджане
22 августа 2021 г. 21:59
Президент и первая леди приняли участие в открытии нового парка в Баку
ФотоПрезидент и первая леди приняли участие в открытии нового парка в Баку
26 августа 2021 г. 14:37
На проспекте Гейдара Алиева начался пожар 
На проспекте Гейдара Алиева начался пожар 
24 августа 2021 г. 15:03
В парламенте Армении произошла вторая за день драка
В парламенте Армении произошла вторая за день драка
25 августа 2021 г. 13:10
Представивший на иранском сайте Карабах территорией Армении извинился за свою ошибку
Представивший на иранском сайте Карабах территорией Армении извинился за свою ошибку
21 августа 2021 г. 19:17
МЭПР: Уровень Каспия упал на 1,5 метра
МЭПР: Уровень Каспия упал на 1,5 метра
26 августа 2021 г. 11:07
Афганские мигранты попытались провести акцию в Баку
Афганские мигранты попытались провести акцию в Баку
23 августа 2021 г. 13:58
Утвержден план на 2021/2022 учебный год
Утвержден план на 2021/2022 учебный год
23 августа 2021 г. 19:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi