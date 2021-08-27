Азербайджану может быть предложено участие в докапитализации ЧБТР

Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) на следующем заседании Совета директоров в сентябре предложит своим странам-членам добавить 250 млн евро к его капиталу для увеличения возможностей и эффективности банка.

Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) на ближайшем заседании совета директоров 1 сентября предложит странам членам довнести в его капитал EUR250 млн для увеличения возможностей и эффективности банка.

Как передает Report, об этом президент ЧБТР Дмитрий Панкин сказал на встрече с журналистами в Салониках.

«Такая докапитализация покажет рейтинговым агентствам, что страны-члены готовы помочь и поддержать банк», - сказал Панкин.

По его словам, докапитализация увеличивает шансы на повышение рейтинга, который достаточно долгое время находится на уровне "A-" с позитивным прогнозом.

Президент банка добавил, что при нынешнем капитале ЧБТР его портфель проектов в 2,3 млрд евро также близок к потолку, который составляет около 2,6 млрд евро.

Панкин отметил, что ЧБТР, как и любой другой подобный банк развития, был бы рад увеличению капитала и на большую сумму - 3-4 млрд евро, что позволило бы ему участвовать и проектах с участием в капитале компаний, однако понимает сложности стран-членов с их дефицитными бюджетами.

Как уточнили агентству в банке, в настоящее время заявленный капитал банка (authorized share capital) составляет 3,45 млрд евро, подписной (subscribed) - 2,289 млрд евро, а оплаченный (paid-in) - 0,687 млрд евро. Докапитализация на 250 млн евро, в случае одобрения советом директоров, будет означать перевод из подписного капитала в оплаченный в течение восьми лет. Для Украины это будет означать уплату ежегодно около 5 млн евро.

ЧБТР - международная организация, объединяющая 11 государств Организации Черноморского экономического сотрудничества. Доли Турции, России и Греции в столице составляют по 16,5%, Румынии - 14%, Украины и Болгарии - по 13,5%, Азербайджана - 5%, Албании - 2%, Армении - 1%, Грузии и Молдовы - по 0,5%. Банк нацелен на развитие экономического сотрудничества, торговли и сотрудничества стран Черноморского региона. Уставный капитал банка составляет 3,45 миллиарда евро, а его долгосрочные кредитные рейтинги - «A-» от S&P и «A2» от Moody's.

Отметим, что портфель банка в Азербайджане по 37 проектам составляет 482 млн евро.