Азербайджанское кредитное бюро предупреждает о рисках игнорирования малых задолженностей

Азербайджанского кредитного бюро предупреждает о рисках игнорирования малых задолженностей

Неосведомленность граждан о задолженностях даже на небольшие суммы может привести к серьезным финансовым последствиям.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Азербайджанского кредитного бюро Эльчин Габибов в своем комментарии журналистам.

Габибов советует гражданам зарегистрироваться на портале Findoc, чтобы своевременно получать информацию о любых задолженностях. По его словам, портал будет уведомлять граждан о любой задолженности, даже самой незначительной, о которой не сообщат банки.

Генеральный директор добавил, что уже 135 тысяч человек зарегистрировались на портале Findoc.