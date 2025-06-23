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Азербайджанское кредитное бюро предупреждает о рисках игнорирования малых задолженностей

Азербайджанское кредитное бюро предупреждает о рисках игнорирования малых задолженностей Азербайджанского кредитного бюро предупреждает о рисках игнорирования малых задолженностей
Финансы
23 июня 2025 г. 12:05
Азербайджанское кредитное бюро предупреждает о рисках игнорирования малых задолженностей

Неосведомленность граждан о задолженностях даже на небольшие суммы может привести к серьезным финансовым последствиям.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Азербайджанского кредитного бюро Эльчин Габибов в своем комментарии журналистам.

Габибов советует гражданам зарегистрироваться на портале Findoc, чтобы своевременно получать информацию о любых задолженностях. По его словам, портал будет уведомлять граждан о любой задолженности, даже самой незначительной, о которой не сообщат банки.

Генеральный директор добавил, что уже 135 тысяч человек зарегистрировались на портале Findoc.

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Версия на азербайджанском языке Elçin Həbibov: "Vətəndaşların kiçik borclar barədə məlumatlandırılmaması problem yarada bilər"

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