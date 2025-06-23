Азербайджанское кредитное бюро предупреждает о рисках игнорирования малых задолженностей

Неосведомленность граждан о задолженностях даже на небольшие суммы может привести к серьезным финансовым последствиям.
Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Азербайджанского кредитного бюро Эльчин Габибов в своем комментарии журналистам.
Габибов советует гражданам зарегистрироваться на портале Findoc, чтобы своевременно получать информацию о любых задолженностях. По его словам, портал будет уведомлять граждан о любой задолженности, даже самой незначительной, о которой не сообщат банки.
Генеральный директор добавил, что уже 135 тысяч человек зарегистрировались на портале Findoc.