Азербайджанское кредитное бюро в прошлом году приняло около 34 млн заявок

В 2021 году в ООО "Азербайджанское кредитное бюро" (АКБ) поступило 33,5 млн обычных заявок.

В 2021 году в ООО "Азербайджанское кредитное бюро" (АКБ) поступило 33,5 млн обычных заявок.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете о деятельности Кабинета министров за 2021 год.

Кроме того, согласно документу, в прошлом году бюро также получило 0,2 млн заявок на скоринг.

Напомним, что АКБ был создан 15 января 2018 года. Его уставный капитал составляет 2 млн манатов. Акционерами бюро (по 12,5%) являются 8 банков - Международный банк Азербайджана, Bank Respublika, Xalq Bank, Kapital Bank, PASHA Bank, Rabitabank, Unibank и Ziraat Bank (Azerbaijan).